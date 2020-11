Ancora record della Pilato nella Champions di nuoto a Budapest. La tarantina, dopo aver battuto nei 50 m stile rana con il 28.86 la giamaicana Alya Atkinson, deve cedere nella disciplina olimpica dei 100m rana alla rivale, correggendo però di 12 centesimi il record italiano in 1:03.55. La 15nne azzurra è in gara con le nuotatrici Martina Carraro e Arianna Castiglioni per ottenere un pass per accedere a Tokyo2020.