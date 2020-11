Serie B: il Lecce vince 2-1 fuori casa col Chievo Verona ed è primo

Nel secondo tempo i salentini aumentano i ritmi di gioco. Adjapong crea problemi alla difesa del Chievo Verona. Al 93’ il Lecce realizza il gol decisivo con Falco, tiro in diagonale. Successo molto meritato per i pugliesi. Nella decima giornata di andata il Lecce giocherà sabato 5 Dicembre alle 14:00 in casa contro il Venezia.

- Nell’anticipo della nona giornata di andata di Serie B il Lecce vince 2-1 fuori casa contro il Chievo Verona ed è primo in classifica con 18 punti. Nel primo tempo i veneti propositivi. Obi va vicino al gol. Djordjevic insidioso. Al 20’ il Lecce passa in vantaggio con Stepinski di testa su cross di Coda. Al 22’ pareggia Garritano, tiro al volo su cross di Palmiero. La squadra di Eugenio Corini in contropiede. Mancosu non inquadra la porta.