Nel secondo tempo al 3’ gli abruzzesi passano in vantaggio con Cappa, tiro di destro su passaggio di Bombagi. La squadra di Massimo Paci continua a proporsi in attacco. Bombagi va vicino alla rete. Al 40’Pinzauti raddoppia con un tiro da pochi metri su cross di Mungo. I dauni cercano di riaprire la gara. Curcio per pochissimo non riesce a segnare.





Netta sconfitta del Foggia. I pugliesi restano a 13 punti. Con questa vittoria il Teramo si porta al secondo posto in classifica a 23 punti e scavalca il Bari che rimane a 20. Avellino-Bisceglie è stata rinviata a data da destinarsi perché sia gli irpini che i pugliesi hanno numerosi calciatori positivi al Covid-19.

- Nel recupero della terza giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia perde 2-0 a Teramo. Nel primo tempo i pugliesi propositivi. Curcio insidioso. Gli abruzzesi in contropiede. Bombagi non inquadra la porta. Santoro crea problemi alla difesa del Foggia. Arrigoni pericoloso. La squadra di Marco Marchionni aumenta i ritmi di gioco. Gentile non concretizza una buona occasione. Il Teramo incisivo. Cappa sfiora il gol. Ilari di testa centra la traversa.