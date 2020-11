Serie C: ko Monopoli e Bisceglie

Nella domenica in cui è andato in scena allo Zaccheria il confronto tra Foggia e Bari, nell'altro derby pugliese, la Virtus Francavilla espugna per 3-1 il Veneziani, determinando la terza sconfitta stagionale interna del Monopoli. La compagine di Scienza, dopo essere passata in vantaggio al 28' con Zambataro, viene raggiunta 9' più tardi da Sparandeo, per poi capitolare nella ripresa con la rete di Perez al 23' e con l'autogol di Bastrini al 91'. In virtù di questo successo, la compagine brindisina aggancia il Monopoli con 8 punti nella classifica del raggruppamento centromeridionale. Sconfitta per il Bisceglie che, dopo il ko interno con la Cavese, sempre per 1-0, cede sul campo della Juve Stabia. All'85' un bolide di fuori area di Fantocci accorcia di 1 punto la distanza in classifica dal Bari, fermo a 14 punti per l'1-0 subìto a Foggia.