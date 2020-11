Tennis, ATP Finals: Djokovic e Medvedev vincono

Nella seconda giornata delle ATP Finals di tennis maschile a Londra il serbo Novak Djokovic ha vinto 6-3 6-2 contro l’argentino Diego Schwartzman. Per Djokovic sesto successo consecutivo nei confronti diretti con Schwartzman. Il serbo è stato molto preciso con le demivolèe il rovescio e gli ace.

L’argentino ha cercato di opporsi con il forte dritto e il passante incrociato, però il numero uno del mondo è riuscito ad imporsi con grande classe ed esperienza. Il russo Daniil Medvedev ha vinto 6-3 6-4 contro il tedesco Alexander Zverev. Per Medvedev primo successo nella sua carriera alle ATP Finals. Zverev ha resistito molto con un preciso servizio ma ha commesso numerosi doppi falli. Medvedev ha fatto la differenza in positivo con i lungo linea e le palle corte. Terzo successo del russo su otto confronti diretti giocati con il tedesco. Medvedev ha vinto con Zverev 5-7 6-4 6-1 anche domenica 8 Novembre nella finale del torneo di Parigi Bercy in Francia.