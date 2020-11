Kobe Bryant era rappresentato da Jones, che indossava guantoni giallo-viola, come i colori dei Lakers: "Ringrazio Kobe, sono felice di essere tornato qui e continuerò ancora. Mike ti voglio bene”. Mentre Iron Mike ha voluto omaggiare Maradona: "La mano di Dio, Maradona ci ha lasciato. Nel 1986 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati. Ci paragonavano. Era uno dei miei eroi e un amico. Lo rispettavo tanto. Ci mancherà molto".

- Dopo 15 anni dal suo ritiro, Mike Tyson torna sul ring in un incontro celebrativo a Los Angeles di 8 round contro Roy Jones, per il Legenda Only League. Il match finito in parità ripresenta il più classico dei temi: la velocità di Jones contro la potenza dell'ex Kid Dynamite. Entrambi i boxer hanno voluto ricordare miti dello sport morti troppo presto.