Sul tavolo della riunione proprio i Covid hotel, che al momento contano circa 15mila posti ma che il Governo vorrebbe incrementare di altri 20mila. Obbiettivo,alleggerire la pressione sui pronto soccorso prendendo in carico sia i positivi asintomatici che lievemente sintomatici che in casa non hanno condizioni per portare avanti l'isolamento.

ROMA - Un Covid hotel in ogni provincia. È quanto disposto oggi dal ministro per gli Affari regionali, Boccia durante la cabina di regia con le Regioni, gli enti locali e il commissario Arcuri.