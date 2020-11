- Un video che sta diventando virale su WhatsApp ha ripreso 6 ambulanze, provenienti da altri comuni del Gargano, come Ischitella, Vieste, Peschici, Zapponeta, Serracapriola e Foggia in fila per entrare al Pronto Soccorso dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.Secondo dati riferiti al 16 novembre scorso, le persone positive al Covid-19 presenti in pronto soccorso e in attesa di un posto letto per ricovero erano 18, di cui 13 collocati in un'area del pronto soccorso di osservazione breve intensiva e gli altri in attesa. Complessivamente i pazienti ricoverati nell'unità di area Covid erano 146, di cui 113 in malattie infettive, 20 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.