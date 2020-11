X Factor: il terzo live conquista il pubblico tra emozioni, performance da brividi e il ritorno di Fedez

MILANO - La gara di X Factor 2020 è arrivata quasi a metà percorso e il terzo Live Show di ieri sera ha dato la possibilità ai concorrenti di farsi conoscere ancora, per una competizione che si fa sempre più serrata settimana dopo settimana. Al termine della puntata, Santi ha dovuto abbandonare la gara dopo il ballottaggio spietato all’interno della squadra di Emma contro il collega Blue Phelix.





Il terzo capitolo dei Live dello show di Sky prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, è cresciuto ancora, registrando 902mila spettatori con una share del 3,65% (+2% rispetto alla scorsa settimana e +19% rispetto alla terza puntata Live della scorsa edizione), toccando picchi di 1.004.113 spettatori (alle 22:07) In salita anche la permanenza, arrivata al 54%, e l’appuntamento di “Hot Factor”, al termine dello show di prime-time, che segna 438mila spettatori (+14% rispetto a una settimana fa).





E ancora, numeri sempre altissimi sui social, che segnano un nuovo record: con ben 745.000 interazioni totali, il terzo Live di XF2020 è stato il programma televisivo più discusso in assoluto della giornata, diventando quindi la puntata con il numero più alto di interazioni dall’inizio del programma (+16% rispetto alla puntata precedente e +97% rispetto all’omologa della scorsa edizione); circa la rilevazione 24/7 le interazioni generate da X Factor durante tutta la giornata di ieri sono state 795.300, diventando anche in questo caso primo contenuto della giornata in rilevazione continuativa (+12% rispetto alla scorsa puntata, +99% in confronto all’anno scorso).





L’hashtag #XF2020 è stato, anche stavolta, tra gli argomenti più discussi su Twitter a livello mondiale, rimanendo per ore nella classifica dei Trending Topic Worldwide e anche in quella Italia, dove sono entrate anche le parole Emma, Melancholia, Manuel, Blind, Santi, Mika (fonti: Talkwalker, Trends24.in).









Altri dati estremamente positivi arrivano dalle video views: nel mese di ottobre, la somma delle visualizzazioni dei contenuti video pubblicati su Facebook e Youtube ha raggiunto la quota di 51,4 milioni (fonte: Classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee), un dato confermato anche dai dati Auditel sui device digitali che attestano, sempre nel mese di ottobre, oltre 35 milioni di legitimate stream (video iniziati e visti per almeno 300ms), che rendono #XF2020 il programma televisivo col maggior numero di visualizzazioni sul mercato rilevato da Auditel.





La puntata di ieri sera, che ha visto sul palco nella Sky Wifi Arena ancora Daniela Collu dopo la notizia della positività del “capitano” Alessandro Cattelan, ha seguito il “classico” meccanismo delle due manche i cui ultimi classificati si sono sfidati al ballottaggio a due finale. Si sono quindi esibiti, nel primo round, cmqmartina con il suo pezzo originale “Sparami”, Blind che ha presentato la sua “Cicatrici”, Vergo con “La Cura” di Franco Battiato, i Little Pieces of Marmelade con il loro brano “LPOM”, Santi con la sua nuova canzone “Morrison”; nella seconda manche, hanno poi cantato Blue Phelix con la sua creazione “Mi Ami”, MYDRAMA col pezzo scritto da lei “Vieni con me”, N.A.I.P. con la sua nuova “Oh Oh Oh”, Casadilego con il suo pezzo “Lontanissimo”, i Melancholia con “Grounds” degli Idles. I due artisti meno votati sono risultati rispettivamente Santi e Blue Phelix, entrambi componenti della squadra degli Under Uomini guidati da Emma: il ballottaggio che ne è derivato ha sancito l’eliminazione dalla gara per Santi, votato da tre giudici su 4 – compresa la sua Emma, chiamata a una decisione evidentemente difficile ma che lei ha espresso «a cuor leggero», giudicando Blue Phelix più pronto per proseguire il suo percorso nello show.





Dalla mezzanotte di oggi, gli 8 brani originali presentati ieri sera sono inclusi in X FACTOR MIXTAPE 2020 (Sony Music Italy), brani che vanno ad aggiungersi ai 12 già proposti durante il primo Live.









A impreziosire la puntata di ieri, due ospiti d’eccezione: l’attesissimo ritorno in famiglia di Fedez, che ha presentato il singolo “Bella Storia” prima di raccontare di Scena Unita, l’iniziativa promossa da un collettivo di artisti e lavoratori dello spettacolo che insieme a Cesvi e con il contributo di enti privati hanno raccolto un’importante cifra destinata al sostegno di un settore - quello della musica e dello spettacolo - pesantemente colpito negli ultimi mesi, un fondo destinato a supportare in modo diretto e concreto quei lavoratori senza i quali la loro arte non può prendere forma; e Purple Disco Machine & Sophie And The Giants, che hanno aperto in maniera spettacolare il Live di ieri con la loro hit doppio platino “Hypnotized”, brano che è ai primi posti delle classifiche italiane e che è anche colonna sonora della campagna di comunicazione Sky Wifi in Italia: una performance straordinaria che ha permesso loro di esibirsi sul palco di X Factor 2020 pur non essendo presenti fisicamente nella Sky Wifi Arena, arricchita inoltre da una coreografia innovativa grazie alla tecnologia di Sky Wifi.





Credits foto: Bianca Burgo