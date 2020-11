Zullo: "I medici di base sono senza vaccini anti-influenzali e Lopalco continua ad andare in tv a dare numeri..."

BARI - “Le vicende della Sanità pugliese di questi giorni ci rimandano a pagine di manzoniana memoria: quando il popolo aveva fame e se la prendeva con i fornai che non avevano pane, senza sapere che la colpa era di chi non riforniva loro di farina. Oggi molti pugliesi se la stanno prendendo con i propri medici di famiglia perché chiedono di fare il vaccino anti-influenzale, ma questi non li hanno. Ma pochi sono disposti a credere loro perché nel frattempo l’assessore in pectore Pierluigi Lopaco va di televisione in televisione a dare i numeri: distribuiti già 900mila dosi, in arrivo altre perché la gara d’acquisto è stata di 2.100.000". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,“I numeri saranno pur veri - prosegue Zullo -, ma Lopalco – dalla comoda poltrona dell’assessorato o di uno studio televisivo – poi ha contezza dei problemi della distribuzione? Ovvero verifica che i poi tutti questi vaccini siano davvero arrivati ai medici di base? Possibile che io ricevo tante denunce di disorganizzazione da parte di colleghi medici e cittadini e Lopalco no?”