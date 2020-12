Al via a gennaio 'Aspettando La Traviata'

BARI - Lo scorso marzo circa 25mila studenti pugliesi si preparavano ad andare a teatro per assistere a La Traviata, spettacolo interattivo con cui si sarebbe dovuto concludere il percorso formativo del programma Stregati dalla Musica per l’anno scolastico 2019/2020. La pandemia lo ha impedito - e, tra l’altro, impedisce tuttora la fruizione dei luoghi di cultura.Gli autori Francesco e Matteo Spedicato che, insieme ad Andrea Rizzo, sono gli ideatori di Stregati dalla Musica, hanno da subito intuito che riportare fisicamente a teatro le migliaia di bambini e ragazzi iscritti al programma non sarebbe stato possibile a stretto giro ed è così che a giugno scorso hanno annunciato il lancio di una nuova sfida, portare l’Opera a scuola e a casa di bambini e ragazzi, puntando sulla totale digitalizzazione degli spettacoli alla cui visione giungere attraverso un percorso sempre più immersivo di avvicinamento all’opera.Da giugno ad oggi è successo anche qualcosa di più. Il progetto dello spettacolo digitale de La Traviata di Francesco e Matteo Spedicato è diventato quello di un vero e proprio FILM in cui la vicenda dell’opera di Verdi corre di pari passo con quella di situazioni e personaggi quanto mai contemporanei e in qualche caso del tutto reali.Nella prima metà dello scorso ottobre si sono concluse le riprese cinematografiche del film/spettacolo digitale scritto da Matteo Spedicato (soggetto, sceneggiatura, colonna sonora) e prodotto da Orpheo per l’alba di domani (già produttore di Stregati dalla Musica, il programma di didattica e teatro musicale che conta complessivamente finora oltre 75mila adesioni di bambini e ragazzi delle scuole pugliesi, attestandosi per questo come uno dei più grandi d’Italia).Set principale è stato il Teatro Politeama Greco di Lecce, sul cui palco, nel film, si vede andare in scena La Traviata (originale produzione Orpheo, proposta seguendo l’easy libretto scritto dagli Spedicato, con la regia di Giovanni Guarino e Maurizio Pellegrini e la direzione musicale di Eliseo Castrignanò che dirige anche l’Orpheo Ensemble che esegue l’opera) mentre dietro le quinte accadono imprevisti che mettono in difficoltà la macchina organizzativa, già provata dalle limitazioni per il Covid19…Il film/spettacolo digitale La Traviata, la cui regia cinematografica è di Gianni De Blasi per Passo Uno Produzioni, proporrà uno speciale connubio tra cinema, teatro e animazione digitale, quest’ultima affidata a Giona Dapporto che porterà i bambini a teatro sotto forma di cartone animato.L’uscita è prevista a marzo 2021.Intanto il prossimo 20 gennaio in esclusiva sulla piattaforma STREGATI DALLA MUSICA (orpheo.it) partirà “Aspettando La Traviata”, una miniserie originale in cinque episodi (cadenza settimanale) scritta e diretta da Matteo Spedicato. Racconta della giovane Claudia (interpretata dalla talentuosa Claudia Presicci, cantante e attrice salentina non ancora ventenne già interprete delle precedenti opere di Orpheo) costretta a rinunciare al suo amato teatro e a rimanere a casa per la pandemia, come le migliaia di bambini e ragazzi del programma Stregati dalla Musica. La miniserie punta al coinvolgimento diretto degli spettatori che si ritroveranno a vivere le stesse emozioni della protagonista grazie ad un racconto immersivo che li accompagnerà poi direttamente dentro la storia del film/spettacolo digitale “La Traviata”.“Aspettando La Traviata” è destinato a tutti gli studenti iscritti al programma Stregati dalla Musica negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, chiamati adesso a concludere il percorso di formazione su La Traviata, con le video-lezioni, i testi, i tutorial, i materiali e suggerimenti didattici presenti sulla piattaforma www.orpheo.it, e aspettare il 20 gennaio.Da quel giorno si ritroveranno nella casa di Claudia, a tu per tu con lei, a condividere emozioni, qualche paura e tante speranze, tra cui quella di poter tornare a teatro quanto prima tutti insieme.“Nel momento peggiore per il teatro, in Italia e nel mondo, abbiamo pensato che avremmo solo potuto giocarci il tutto per tutto, per non disperdere quanto fatto in questi quattro anni con le migliaia di bambini e ragazzi pugliesi - dicono Francesco e Matteo Spedicato.Abbiamo intrapreso un’operazione titanica per la nostra associazione, che ci fa debuttare nel campo di nuovi linguaggi come quello cinematografico e dell’animazione digitale in un tempo in cui tra l’altro tutto è più complesso. Le nostre produzioni hanno coinvolto sul set più di cento persone, con non poche difficoltà date le misure di sicurezza da rispettare.Stregati dalla Musica si prepara ad un upgrade, proprio mentre rischiava di fermarsi.Riportiamo su schermo la magia dei nostri spettacoli, sperando, ovviamente, di poterci tornare comunque presto a teatro, visto che abbiamo come obiettivo, da sempre, la formazione dello spettatore del futuro.Siamo convinti - concludono i due autori - che la musica, l’arte, il teatro possano contribuire a superare questo spiacevole momento. Noi ci siamo, al fianco di bambini e ragazzi”.Stregati dalla musica - La Traviata è realizzato con il sostegno della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) Assessorato Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione territoriale e del Teatro Pubblico Pugliese.LINK trailer LA TRAVIATA https://www.youtube.com/watch?v=Z0ymocBz4K4Novità e aggiornamenti sulla pagina FB https://www.facebook.com/stregatidallamusica/