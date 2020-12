Alle 18 il Concerto di Natale benefico del Politecnico di Bari in diretta streaming su facebook

BARI - Questo pomeriggio l’assessora al Welfare Francesca Bottalico parteciperà al concerto di Natale a scopo benefico promosso dal Politecnico di Bari in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e patrocinato dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia.Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook del Politecnico di Bari, dalle ore 18.00 alle 19.45 e il ricavato sarà devoluto all’associazione “Parent Project”, impegnata nel miglioramento del trattamento, della qualità della vita e delle prospettive a lungo termine di bambini e ragazzi affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker.L'evento sarà condotto da Veronica di Radionorba e avrà come ospite d’eccezione la tennista Flavia Pennetta.Suoneranno Roberto Ottaviano (sax), Gianna Montecalvo (voce), Nicola Triggiani (chitarra), Fabio Lopez (contrabbasso), Antonio Ninni (batteria).Previsti gli interventi di Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari, Sebastiano Leo, assessore regionale alla Formazione, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Istruzione e Università, Giovanni Bellino, neo-laureato Poliba, Floriano Scioscia, delegato all’integrazione per le persone con disabilità, Ilaria Zito, biologa genetista dell'Ufficio Scientifico di “Parent Project”, Mariarita Costanza, presidente dell’associazione Alumni del Politecnico di Bari.Chiunque voglia donare potrà farlo utilizzando la piattaforma di crowdfunding: http://bit.ly/poliba_per_parent_project.