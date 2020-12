Assembramento nel centro di Foggia

(courtesy Foggia Today)

- L'aria natalizia non ferma i foggiani, nonostante il capoluogo dauno si trovi in zona arancione, che hanno affollato le vie del centro venendo meno alle norme di distanziamento per prevenire Covid. Tale 'spettacolo' non è stato gradito da, giovane ristoratore, costretto a chiudere la propria attività per l'ordinanza regionale del 7 dicembre lasciando su facebook un amaro sfogo: "Perché la mia attività deve rimanere chiusa, perché non posso ospitare i miei clienti e in centro, intanto, la gente può assembrarsi?".Il giovane chiede quindi verità: "Lunedì il Sindaco, l'illustre Sig.(massimi esponenti politici della mia città) dovranno darmi delle spiegazioni a questa foto", scrive il giovane ristoratore con la cui attività, dice all'Ansa, "campano 6 famiglie". Il post si chiude con una domanda: "Ma perché i ristoranti, i bar e le palestre devono essere il capro espiatorio di questa epidemia? Siamo stremati dalle restrizioni", conclude.