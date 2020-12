Bari, allestimenti natalizi nel Municipio I

BARI - Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti rende noto che, accanto alle luminarie installate a cura dell’amministrazione comunale, grazie all’impegno di associazioni, commercianti, imprenditori e singoli cittadini molte altre strade del territorio municipale sono state addobbate per le festività natalizie.“Quest’anno il Consiglio, che ringrazio per il senso di responsabilità e l’attenzione dimostrati, ha fatto una scelta precisa investendo 138mila euro per il sostegno alle famiglie in difficoltà e 40mila euro per le iniziative di contrasto alla diffusione del covid -. Pertanto, insieme abbiamo deciso di non impegnare risorse per gli allestimenti natalizi, vista la grave crisi che tocca tutti. Nonostante ciò, tanti luoghi e strade del Municipio I sono stati addobbati e illuminati grazie alla grande generosità mostrata dai titolari delle attività commerciali, dalle realtà associative come anche dai semplici cittadini che hanno a cuore la nostra comunità.Per questo ringrazio sinceramente coloro i quali hanno condiviso la nostra scelta politica donando un albero di Natale in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Risorgimento, in piazza del Redentore, in via Sparano, via Argiro, nella piazzetta Decaro a Torre a Mare, in via Conenna a Sant’Anna, in piazza Odegitria a Bari vecchia e in viale Japigia. Come pure ringrazio i commercianti, che hanno addobbato a festa via Cristoforo Colombo, e la rete civica San Giorgio-Torre a Mare, che si è occupata di Torre Pelosa. E infine l’imprenditore anonimo che ha scelto di illuminare corso Mazzini e il gruppo Megamark che ha installato il grande albero di Natale in largo Giannella.In questo Natale così diverso, evidentemente, le sinergie fanno la differenza. Quest’anno il nostro unico programma natalizio sarà quello di non girare la testa dall’altra parte ed essere il più possibile vicini alle famiglie in difficoltà”.