Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 74-68 fuori casa col Monaco

(credits: Virtus Segafredo Bologna via Fb)

FRANCESCO LOIACONO - In Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 74-68 fuori casa contro i francesi del Monaco. Primo quarto, O’Brien 5-0 Monaco. Bost, 10-4. Knight, 17-8. Rebic, 22-10. N’Doye, i francesi prevalgono 25-10. Secondo quarto, Willis 29-14 Monaco. O’Brien, 34-18. Inglis, i francesi si impongono di nuovo 40-22. Terzo quarto, Knight 43-26 Monaco.

Tripla di Bost, 48-32. Inglis, 52-38. Bost, i francesi trionfano 56-47. Quarto quarto, Lessort 58-50 Monaco. Bost, 62-52. Lessort, 63-57. O’ Brien, 66-59. Teodosic impatta per gli emiliani, 66-66. Weems, 70-68 Virtus. Markovic, Bologna vince questo quarto e 74-68 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica con 16 punti. Migliori marcatori, nella Virtus Bologna Gamble 15 punti e Weems 13. Nel Monaco Bost 17 punti e Knight 13.

Nel prossimo turno la Virtus Bologna giocherà mercoledì 16 Dicembre alle 20,30 in casa contro i belgi dell’Anversa.