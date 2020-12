Serie B: il Monza sfida il Venezia, il Cosenza gioca con la Reggiana

Nel primo anticipo dell’undicesima giornata di andata di Serie B stasera alle 19 il Monza sfida in trasferta il Venezia. I lombardi devono vincere per risalire in classifica dopo la sconfitta 3-0 fuori casa con la Reggiana. I veneti cercano i tre punti per fare un salto di qualità dopo il pareggio 2-2 a Lecce. Alle 21 il Chievo Verona gioca in casa con la Reggina e non ha alternative al successo per riprendersi, dopo il ko 3-2 subito a Frosinone. I calabresi devono svoltare in positivo in trasferta dopo la vittoria 2-1 allo Stadio “Granillo” col Brescia.

Domani alle 14 la Salernitana affronta in trasferta il Brescia. I campani devono imporsi per confermarsi al primo posto dopo il successo 1-0 in casa col Cittadella. Il Brescia sulla cui panchina debutta il nuovo allenatore Davide Dionigi subentrato all’esonerato Diego Lopez, non può permettersi un passo falso per proseguire la serie positiva iniziata col pareggio 2-2 a Cremona nel recupero.

Il Cosenza deve superare in Calabria la Reggiana per evitare di finire in zona play out dopo il pareggio 1-1 a Vicenza. La Cremonese deve battere allo Stadio “Zini” l’Ascoli per abbandonare il penultimo posto, dopo la vittoria 2-1 in casa con l’Entella. Il Lecce è deciso a vincere in Puglia col Frosinone per restare in zona play off. Il Pisa non può concedere punti importanti in Toscana al Pordenone, per portarsi in una posizione tranquilla di metà classifica, dopo il successo 2-1 in casa con l’Ascoli nell’altro recupero. L’ Empoli deve vedersela in Liguria con l’Entella e punta alla vittoria per rimanere terzo, dopo il pareggio 0-0 in trasferta col Pordenone. Il Pescara deve prevalere alle 16 in Abruzzo sul Vicenza per portarsi a 10 punti in classifica, dopo la vittoria 2-0 ad Ascoli. La Spal cerca un successo alle 18 a Cittadella, per restare in corsa verso la promozione diretta in Serie A.