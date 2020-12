Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 92-73 in casa con l'Anversa

(credits: Virtus Segafredo Fb)

Nel girone C di Eurocup di basket maschile la Virtus Bologna vince 92-73 in casa contro i belgi dell’Anversa. Primo quarto, Tessitori 4-1 per gli emiliani. Weems, 11-8. Alibegovic, 17-16. Teodosic, 20-16. Alibegovic, la Virtus prevale 26-21. Secondo quarto, tripla di Abass 31-23 Bologna. Weems, 38-26. Ricci, 45-31. Di nuovo Ricci, 48-35. Weems, la Virtus si impone ancora 57-38. Terzo quarto, Adams 64-48 Bologna. Tessitori, 66-50. Alibegovic, 68-55. Markovic, la Virtus trionfa 73-59.

Quarto quarto, Alibegovic 77-59 Bologna. Gamble, 81-64. Di nuovo Gamble, 85-67. Weems, 90-70. Alibegovic, la Virtus vince questo quarto e 92-73 tutta la partita. Successo meritato per Bologna. E’ primo in classifica da solo con 18 punti. Migliori marcatori negli emiliani, Alibegovic 16 punti e Weems 14. Nei belgi Faye e Bleijenbergh 14 punti. Nel prossimo turno la Virtus Bologna giocherà martedì 22 Dicembre alle 19, in casa contro il Basquet Club Andorra.