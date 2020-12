Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 80-77 in casa col Panathinaikos Atene

FRANCESCO LOIACONO - Nella dodicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 80-77 in casa contro i greci del Panathinaikos Atene. Primo quarto, Brooks 8-2 per i lombardi. Delaney, 10-7. Ancora Delaney, 16-9. Moraschini, 20-11. Leday, Milano si impone 20-18. Secondo quarto, Roll 29-21 per la squadra allenata da Ettore Messina. Leday, 33-23. Tarczewski, 38-25. Delaney, Milano prevale di nuovo 42-30.

Terzo quarto, Punter 46-35 Armani. Shields, 50-40. Di nuovo Shields, 53-43. Hines, 55-48. Ancora Hines, 57-50. Di nuovo Hines, Milano trionfa 60-54. Quarto quarto, Micov 62-57 per la squadra di Ettore Messina. Mitoglou impatta per i greci, 62-62. Hines, 66-64 Milano. Punter, 70-64. Ancora Punter, 73-68. Shields, 75-70. Papapetrou, 76-75 Panathinaikos. Papagiannis, 78-77. Papapetrou, i greci vincono questo quarto e 80-77 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ ottavo in classifica con 12 punti. Migliori marcatori, nei lombardi Punter 16 punti e Delaney 14. Nei greci Nedovic 16 punti e Mitoglou 14. Nella tredicesima giornata l’Armani Milano giocherà martedì 8 Dicembre alle 16,30 fuori casa contro i russi del Khimki Mosca.