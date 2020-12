Basket, Eurolega: l'Armani Milano perde 84-79 in casa col Vitoria Baskonia

(Credits: Olimpia MIlano Fb)

Nella sedicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano perde 84-79 in casa contro gli spagnoli del Vitoria Baskonia. Primo quarto, Shields 7-6 per i lombardi. Sedekerskis, 11-7 Vitoria. Fall,13-8. Dragic, 15-10. Fall, 19-13. Dragic, il Vitoria prevale 23-19. Secondo quarto, Giedraitis 28-22 per gli spagnoli. Dragic, 32-24. Punter tiene in corsa l’Armani, ma 33-29 per gli spagnoli. Di nuovo Dragic, 37-31. Peters, il Vitoria si impone ancora 45-41. Terzo quarto, Henry 48-43 Baskonia.

Di nuovo Henry, 55-45. Dragic, 57-49. Henry, gli spagnoli trionfano 63-57. Quarto quarto, Peters 67-57 per il Vitoria. Brooks mantiene in partita l’Armani, però 70-61 per gli spagnoli. Vildoza, 75-63. Jekiri, 79-63. Di nuovo Jekiri, 81-72. Delaney con una tripla tiene in gara i lombardi allenati da Ettore Messina, ma 81-77 Baskonia. Henry, il Vitoria vince questo quarto e 84-79 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Armani Milano. E’ settimo in classifica con 18 punti. Migliori marcatori, nella squadra di Ettore Messina Punter 15 punti e Delaney 12. Negli spagnoli Dragic 16 punti e Henry 15. Nella diciassettesima giornata l’Armani Milano giocherà mercoledì 30 Dicembre alle 20,45 in casa contro i russi del Cska Mosca.