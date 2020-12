Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 88-82 fuori casa con l'Armani Milano ed è primo

Nell’undicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 88-82 fuori casa contro l’Armani Milano. I pugliesi raggiungono al primo posto a 18 punti i lombardi, ma sono primi in classifica da soli per il vantaggio ottenuto con questo successo, nei confronti diretti. Primo quarto, Tarczewski 7-4 Armani. Leday, 11-8. Harrison, 16-14 Happy Casa. Zanelli, Brindisi prevale 21-18. Secondo quarto, Perkins 23-20 per la squadra pugliese. Leday, 30-23 per i lombardi.

Datome, 36-28. Shields, Milano si impone 40-36. Terzo quarto, Tarczewski 48-39 per la squadra di Ettore Messina. Datome, 51-42. Harrison impatta per la squadra di Frank Vitucci, 53-53. Krubally, 57-55 Happy Casa. Thompson, Brindisi trionfa 63-57. Quarto quarto, tripla di Gaspardo 66-59 per i pugliesi. Gaspardo, 76-59. Krubally, 79-72. Harrison, 83-80. Thompson, Brindisi vince questo quarto e 88-82 tutta la partita.

Successo meritato per i pugliesi. Prima sconfitta per Milano. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Brindisi Harrison 20 punti e Thompson 16. Nell’Armani Milano Datome 16 punti e Leday 11. Nella dodicesima giornata di andata l’Happy Casa Brindisi giocherà sabato 19 Dicembre alle 20,30 in casa contro Pesaro.