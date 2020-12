Serie A, calcio femminile: la Pink Bari perde 4-2 fuori casa col San Marino

(credits: Pink Bari)

FRANCESCO LOIACONO - Nella decima giornata di andata di Serie A di calcio femminile la Pink Bari perde 4-2 fuori casa contro il San Marino. Nel primo tempo al 4’ passano in vantaggio le pugliesi con la svedese Emelie Helmvall, tiro di destro. Al 44’ pareggia Giulia Baldini, tiro al volo. Nel secondo tempo al 5’ la Pink Bari ritorna in vantaggio con Emelie Helmvall, tiro rasoterra di sinistro.

Al 19’ il San Marino pareggia con Raffaella Barbieri su punizione. Al 28’ il San Marino si porta avanti nel punteggio con Raffaella Barbieri su rigore dato per un fallo di Debora Novellino su Giulia Baldini. Al 38’ Raffaella Barbieri realizza la quarta rete su rigore concesso per un fallo dell’inglese Danielle Lea sull’altra inglese Karin Muya.

Nona sconfitta consecutiva per la Pink Bari. E’ penultima in classifica con 3 punti. Nell’undicesima giornata dopo la lunga sosta per le feste, le pugliesi giocheranno Domenica 17 Gennaio 2021 in casa contro la Florentia San Gimignano.