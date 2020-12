Basket: l'Italia vince 70-66 con la Russia nelle qualificazioni agli Europei

FRANCESCO LOIACONO - Nelle qualificazioni agli Europei di basket maschile l’Italia vince 70-66 a Tallin in Estonia contro la Russia. Primo quarto, Tessitori 6-0 per gli azzurri. Ricci, 11-8. La Russia impatta con Motovilov, 13-13. Ilnitskiy per i russi e Pajola per l’Italia, questo quarto termina in parità, 15-15. Secondo quarto, Gaspardo 17-15 per la squadra azzurra allenata da Meo Sacchetti. Di nuovo Gaspardo, 19-17. Antipov, 24-19 Russia. Tessitori, 28-27 Italia. Ricci, 34-29. Tessitori, gli azzurri prevalgono 36-31. Terzo quarto, Pajola 40-33 per la squadra di Meo Sacchetti. Della Valle, 42-38. Tessitori, 46-40.

Moretti, l’Italia trionfa 50-44. Quarto quarto, Tessitori 54-46 per gli azzurri. Ricci, 59-51. Di nuovo Tessitori, 60-53. Spissu, 66-58. Ricci, l’Italia vince 70-66 la partita. Successo meritato per la squadra di Meo Sacchetti. Migliori marcatori, nell’Italia Tessitori 27 punti e Ricci 12. Nella Russia Vorontsevich 11 punti e Antipov 9. La gara Italia-Macedonia del Nord che si doveva giocare sabato scorso 28 Novembre a Tallin in Estonia è stata rinviata perché tre giocatori della Macedonia del Nord sono positivi al Covid 19. Sarà recuperata a Febbraio 2021 in una data che sarà decisa dalla Federazione Internazionale Basket. Nella prossima partita l’Italia giocherà il 18 Febbraio 2021 in casa contro l’Estonia.