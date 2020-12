Basket, a Milano la Final Eight di Coppa Italia 2021

FRANCESCO LOIACONO - La Final Eight di Coppa Italia di A/1 di basket maschile si svolgerà dall’11 al 14 Febbraio 2021 ad Assago in provincia di Milano al Mediolanum Forum. Lo ha deciso l’Assemblea della Lega di Serie A in video conferenza. All’evento parteciperanno come ogni anno le squadre che si classificheranno dal primo all’ottavo posto in A/1 di basket maschile al termine del girone di andata.



L’elenco completo si conoscerà a Gennaio 2021. Per la Puglia parteciperà sicuramente l’Happy Casa Brindisi che è prima in classifica per il miglior rendimento nel confronto diretto rispetto all’Armani Milano, dopo undici giornate del girone di andata. Nel 2020 la Coppa Italia di A/1 di basket maschile è stata vinta dalla Reyer Venezia che superò in finale 73-67 l’Happy Casa Brindisi a Pesaro il 16 Febbraio.