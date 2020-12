Bonifiche Taranto, Perrini: “Dopo il cambio di guardia non sappiamo più nulla dei lavori già fatti mentre quelli assegnati sono bloccati”

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,, ha presentato un’interrogazione al presidente Michele Emiliano e all’assessore all’Ambiente Anna Grazia Maraschio.“Durante la scorsa legislatura - dichiara -, anche su mio sollecito e richiesta, abbiamo pedissequamente seguito i lavori del Commissario delle Bonifiche dell’area di Taranto che a più riprese è stata sentita in Commissione Ambiente per una rendicontazione delle opere. Da quando la scorsa estate vi è stato un cambio al vertice dell’autorità commissariale, con le successive dimissioni di tutti i Rup, non sappiamo più nulla sull’andamento dei lavori. L’unica comunicazione pubblica del nuovo commissario ha riguardato una piantumazione di alberi, attività ben lontana dalle opere di bonifica programmate e necessarie di cui il territorio di Taranto ha bisogno per eliminare residui di inquinamento, scorie, detriti, ed emissioni."Nel frattempo - prosegue Perrini - sono bloccate le opere già assegnate e che il cambio commissariale ha interrotto, col rischio che le ditte possano addirittura chiedere risarcimenti per il mancato avvio avendo dovuto subire una sospensione dei lavori e impossibilità di prenderne altri in attesa della partenza. Il tutto mentre Taranto aspetta da anni un risanamento ambientale. Per tale motivo ho presentato un’interrogazione al presidente Michele Emiliano e all’assessore all’ambiente Anna Grazia Maraschio, per conoscere il cronoprogramma dei principali lavori di bonifica già incardinati su area PIP di Statte, mar Piccolo e Tamburi e per sollecitare l’avvio e il completamento dei suddetti interventi di bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto”, conclude Perrini.