Buoni scuola frequenza scuole d’infanzia paritarie private: approvata graduatoria ammessi

BARI - La ripartizione Politiche Educative e Giovanili comunica che è stata approvata la graduatoria degli ammessi all’assegnazione del buono scuola dell'importo di 600 euro ciascuno, a copertura parziale delle rette di frequenza le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Bari per l’anno scolastico 2020/2021.La graduatoria degli ammessi e l’elenco dei non ammessi è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link.“Nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria - commenta l’assessora Paola Romano - abbiamo voluto rinnovare questo accordo alle stesse condizioni del passato, destinando un totale di 500mila euro del civico bilancio al sostegno di 337 famiglie con basso reddito attraverso i buoni scuola a copertura della retta per le scuole dell’infanzia paritaria. Le scuole dell’infanzia paritarie, è forse opportuno ricordarlo , rappresentano un segmento fondamentale del sistema formativo della nostra città: tante famiglie infatti scelgono di mandarvi i propri figli sia per ragioni di prossimità territoriale sia per la maggiore flessibilità degli orari sia ancora per l’ampia offerta formativa”.Si ricorda che il contributo comunale e regionale verrà erogato alle scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate che si impegnino ad applicare una retta di frequenza non superiore a:· € 180 mensili, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE, quale risulta da attestazione ISEE in corso di validità nell’anno scolastico di riferimento, compreso tra € 0 ed € 10.000;· € 210 mensili, nei confronti delle famiglie aventi un reddito ISEE, quale risulta da attestazione ISEE in corso di validità nell’anno scolastico di riferimento, compreso tra € 10.000 ed € 25.000.