Champions: l'Inter vince e continua a sperare

Dalla Germania l'Inter torna a galla in Europa. Resta ultima nel girone, ma con l'ultima giornata può giocarsi l'ultima speranza. Nella trasferta contro Monchengladbach Darmian e un doppio Lukaku regalano la vittoria per 3-2. Se non ci fosse stato il var sarebbe terminata in un pareggio tragico per gli uomini di Conte.Al gol di Pleq Darmian risponde, poi nella ripresa ci pensa Lukaku con un diagonale e con rigore in movimento. Il Borussia accorcia le distanze con la doppietta di Plea che, senza il var, avrebbe realizzato la tripletta.L'Inter ha lottato, avrebbe potuto mandare in gol Lautaro che ha colpito un palo, ma dall'esultanza di Conte e fine gara è ovvio che vincere era obbligatorio. L'Atalanta pareggia con i danesi del Midtjylland: ora è seconda nel suo girone.