Coldiretti, il messaggio del Presidente Mattarella: “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”

ROMA - “Il Presidente della Repubblica, in occasione dell’evento del 15 dicembre prossimo, desidera far pervenire a tutti i partecipanti il suo apprezzamento per l’impegno profuso e per l’attività svolta dalla Coldiretti in un anno particolarmente difficile. Invia i migliori auguri di buon lavoro, uniti a quelli per il Natale e per il Nuovo Anno” E’ quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea Coldiretti “L’Italia riparte dagli eroi del cibo”.