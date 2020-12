Covid, Gatta: “Docenti positive, famiglie non informate e alunni in classe a Vico del Gargano. Si faccia chiarezza”

BARI - “Alunni regolarmente in classe nonostante la positività al Covid di alcune insegnanti e senza informare le famiglie: è quanto accaduto nell’istituto scolastico “Manicone – Fiorentino” di Vico del Gargano. Una vicenda su cui bisogna far luce ed è la ragione per la quale ho già depositato un’interrogazione diretta al presidente Emiliano e agli assessori Leo e Lopalco". Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Giandiego Gatta."Ma facciamo un passo indietro. Verso la fine di ottobre - continua Gatta -, due maestre del plesso “Fiorentino” si sono assentate da scuola, comunicando nei giorni successivi la loro positività agli organi competenti. Nonostante questo, però, lo stato di positività delle docenti non è stato comunicato ai genitori dei bambini frequentanti le classi interessate dal contagio. Così, gli scolari hanno continuato regolarmente a frequentare l’istituto. Solo l’11 novembre, poi, un dipendente del dipartimento sanitario competente ha contattato alcuni genitori per ricevere informazioni sullo stato di salute dei loro figli e su come stesse proseguendo la quarantena degli stessi. Quarantena che, ovviamente, gli alunni non stavano seguendo poiché le famiglie erano all’oscuro di tutto e ne hanno avuto contezza, perciò, solo a seguito di questo dialogo. Da quel momento, e solo da quel momento, i minori sono stati messi in quarantena. Quindi, in notevole ritardo e con gravissimi rischi per la loro salute, per quella delle loro famiglie e di tutta la comunità. È evidente che ci sia da fare chiarezza e da individuare eventuali responsabilità su una vicenda opaca che ha gettato nella preoccupazione decine di famiglie e l’intera popolazione di Vico. Mi auguro che la Giunta regionale ci fornisca adeguate informazioni anche per far recuperare la fiducia nell’istituzione scolastica da parte della sua utenza”, conclude Gatta.