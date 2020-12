Basket: San Severo perde 70-64 a Rieti

FRANCESCO LOIACONO - Nel turno infrasettimanale di A/2 di basket maschile San Severo perde 70-64 a Rieti. Primo quarto, Ogide Antelli e Jones 6-0 per i pugliesi. Taylor tiene in partita i laziali, ma 6-2 per la squadra allenata da Lino Lardo. Antelli, San Severo si impone 19-15. Secondo quarto, Taylor 24-22 Rieti. Tommasini allunga 28-22. Pepper, Rieti prevale 35-32. Terzo quarto, Taylor 38-32 per i laziali. Ikangi tiene in gara i pugliesi, però 42-35 Rieti. Stefanelli, 47-37. De Laurentiis, i laziali trionfano 52-44.

Quarto quarto, Antelli mantiene nel match San Severo ma 52-50 Rieti. Fumagalli e Stefanelli, 59-48. Ponziani, 61-53. Taylor, Rieti vince questo quarto e 70-64 tutta la partita. Sconfitta immeritata per San Severo. E’ penultimo in classifica con 2 punti. Migliori marcatori, nei pugliesi Jones 16 punti e Antelli 14. Nel Rieti Taylor 21 punti e De Laurentiis 15. Nel prossimo turno San Severo giocherà domenica prossima 6 Dicembre alle 18 in casa contro Scafati.