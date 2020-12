Covid, Los Angeles al collasso

LOS ANGELES — Gli ospedali di Los Angeles sono al collasso a causa dell'aumento dei casi di coronavirus, tanto che persino le sale conferenze, gli uffici, le caffetterie e i negozi interni alle strutture sono stati convertiti in spazi per curare i pazienti. "La situazione è davvero terribile", ha spiegato la direttrice dei servizi sanitari della contea, Christina Ghaly, dicendo che gli ospedali sono "inondati di pazienti Covid". A partire da lunedì, metà di tutti i letti ospedalieri erano occupati da pazienti Covid, così come i due terzi di quelli in terapia intensiva, con un totale di 617 letti in ospedale ancora disponibili e solo 54 in intensiva. Ghaly ha spiegato che i reparti di emergenza sono sopraffatti e i centri medici la domenica trascorrono l'83% delle ore lavorative a dirottare le ambulanze verso altre strutture per mancanza di spazio o personale.