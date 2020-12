Covid, Tateo (Lega): "In Puglia disastro seconda ondata. Errori Regione inqualificabili"

BARI - "La gestione della seconda ondata in Puglia da parte di Emiliano è stata un vero e proprio disastro, causato da una inqualificabile sequenza di errori della Regione sotto la guida di quella sinistra che da oltre 15 anni sta devastando la sanità pugliese". Lo dichiara in una nota, deputata pugliese della Lega, che aggiunge: "Ritardi nelle terapie intensive, ospedali senza posti, mancanza di medici e infermieri, per non parlare delle 890 mila dosi di vaccino antinfluenzale mai arrivate e dello sperpero di soldi pubblici per l'ospedale covid alla Fiera del Levante. Emiliano - conclude Tateo - ha dimostrato la sua incapacità di gestione e a farne le spese, purtroppo, saranno i cittadini pugliesi".