Svizzera, primo gatto positivo

BERNA — Per la prima volta nel paese un gatto è risultato positivo al Covid. A renderlo noto l'Ufficio federale per la sicurezza alimentare e veterinaria (Usav), sottolineando che gatti e cani "molto probabilmente" non hanno alcun ruolo nella diffusione del virus né vi è alcuna indicazione che questi animali domestici rappresentino un rischio di infezione per l'uomo. Il gatto risultato positivo al Covid-19 viveva a contatto con una persona anch'essa positiva, secondo l'Usav che però sconsiglia di far indossare agli animali la mascherina.