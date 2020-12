Di Maio in collegamento con familiari pescatori, parte l'applauso

(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2020 - “So che tutti quanti insieme non vedete l’ora di veder spuntare quelle imbarcazioni all’orizzonte. Il mio pensiero non può che andare al Natale, fare tanti auguri a tutta la comunità di Mazara del Vallo. Ci tenevo a farvi gli auguri di persona di Buon Natale e Buon Anno e di un 2021 migliore dopo un anno veramente difficile per tante ragioni”, così Di Maio in collegamento con il Sindaco di Mazara, i familiari dei pescatori e gli armatori che hanno applaudito il suo intervento.