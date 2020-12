Ed Sheeran: il regalo di Natale per i fan è il nuovo singolo 'Afterglow'

Per i fan di Ed Sheeran è un Natale speciale. Il cantautore britannico pubblica a sorpresa un nuovo singolo, "Afterglow". Il brano è pensato proprio come un regalo natalizio. "È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! - ha detto Sheeran - Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x”.

Certificato l'artista britannico più ascoltato in nel Regno Unito nel 2020, Ed Sheeran - che al momento si sta godendo una pausa lavorativa nonostante questo nuovo pezzo - ha scritto Afterglow con David Hodges e Fred, che lo ha anche prodotto insieme a Sheeran. Alla co-produzione ci sono anche i due fratelli salernitani Parisi, che avevano già collaborato con Sheeran nell'album precedente.

L'artista ventinovenne è l'autore di alcune delle canzoni più amate del pop, che hanno infranto i record di vendita, così come le sue performance live. Da quando è apparso nella scena musicale nel 2010 l'artista del Suffolk è riuscito ad affascinare milioni di fan in tutto il mondo.

Con tre album arrivati al primo posto in tutto il mondo, + nel 2011, x nel 2014 e ÷ nel 2017 e un lavoro particolare, il N.6 Collaboration Project, uscito un anno e mezzo fa, Ed Sheeran ha venduto oltre 55 milioni di dischi e ottenuto 64 miliardi di streaming. L'album ÷ è diventato l'album di un artista maschile a vendere il maggior numero di copie nel minor tempo di sempre in Inghilterra.

In Italia ÷ è in classifica Fimi/Gfk tra i lavori più venduti da quasi 200 settimane, certificato sei volte disco di platino. Nel 2017 è stato sul podio della classifica degli album più venduti dell'anno (non succedeva da 17 anni, l'ultima volta con 1 dei Beatles nel 2000, che un artista internazionale arrivasse al numero uno della classifica di vendita annuale) e nel 2018 nella top 10 classificandosi l'album internazionale più alto in classifica.