Europa League: il Milan batte lo Sparta Praga ed è primo nel girone

(Ac Milan via Fb)





Nella ripresa Tatarusanu riesce a fermare con un paio di prodezze le folate offensive dello Sparta Praga, prima di Krejc e Morberg Karlsson.

Il Milan in trasferta conquista il massimo risultato con il minimo sforzo: vittoria contro lo Sparta Praga e primato del girone, approfittando anche della sconfitta del Lille in casa del Celtic. I rossoneri, con le seconde linee in campo, decidono il match al 22' con Hauge che, dopo aver saltato Wiesner, batte di destro il portiere.