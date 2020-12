Impegno '95 celebra i 33 anni del 'Premio Solidarietà'

BARI - Il 6 gennaio ore 10,30 la Befana accompagnata dai Vigili del Fuoco porterà giocattoli e calze di cioccolata ai bambini degenti dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. A presentare l'evento il direttore artistico Nicola Papagna insieme all'animatrice Sara Pasotti. Il programma prevede i saluti del Presidente Associazione Impegno '95 e responsabile del Comitato Consultivo Misto (Policlinico-Giovanni XXIII) Gaetano Balena, con la partecipazione del sindaco di Bari Antonio Decaro, del direttore Generale Vitangelo Dattoli e del direttore Sanitario Gaetano Pettiti.Saranno consegnati per la 33 edizione Premio Solidarietà: all'assessore alla Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco, per il lavoro svolto verso i malati da Covid-19 e rappresentate di tutti i medici e della sanità pugliese, il cavaliere del Lavoro Presidente Giovanni Pomarico del Gruppo MegaMark, per il suo impegno nel sociale, CRE Lorenzo De Napoli del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari, per il lavoro svolto verso i cittadini baresi.Medaglie di ringraziamento alle Associazioni: Ava Nziamo, Ri-vesti di Noicattaro, ABCE bambini emofilici, Arpe Teo Ripa emofilici pugliese, Famiglia Lavermicocca Roberto, vice presidente MegaMark Francesco Pomarico. Al termine la Befana, insieme ai rappresentanti dell'Associazione Impegno '95 e al Movimento Italiano Disabile, consegneranno giocattoli e calze di cioccolato ai medici, Reparto Trambusti, direttrice Paola Giordano e Giuseppe Lassandro e al Reparto di Pneumologia direttore Fabio Cardinale, rispettando le norme di sicurezza Covid-19.