Conte: "Ora sintesi politica per il Recovery plan"

ROMA - E' necessario "accelerare" la cosidetta verifica di maggioranza, così da affrontare "nei primi giorni di gennaio" il Recovery Plan, da consegnare poi alle "forze sociali e al Parlamento" per definirlo in via definitva "a febbraio". Lo ha dettodurante la conferenza stampa di fine anno. Dobbiamo avere una prospettiva di legislatura nel quadro dell'occasione storica dei 209 miliardi del Recovery plan. Ma non possiamo permetterci di galleggiare. Lo afferma il presidente del Consiglioparlando nel corso della conferenza stampa di fine anno, a villa Madama."Il governo non vede disperdere il suo patrimonio di credibilità", ha aggiunto Conte.