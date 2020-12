L'Italia pesca la Svizzera

Per accedere alla fase finale della competizione, che si disputerà dal 21 novembre-18 dicembre 2022, le Nazionali dovranno vincere il loro girone, e sei delle seconde qualificate potranno accedere ai playoff, composto dalla doppia sfida e due migliori vincenti dei gruppi di Nations League non ancora qualificate. Più abbordabili sono invece le altre nazionali del girone, completato da Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. La corsa delle 55 nazionali per il pass mondiale avrà inizio dal prossimo 24 marzo 2021 al 29 marzo 2022.

L'Italia, testa di serie, è stata inserita nel girone C per la qualificazione al mondiale del Qatar 2022. In un girone composto da 5 nazionali, gli azzurri se la vedranno con la temibile Svizzera, inserita in seconda fascia.