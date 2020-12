NAPOLI - L'opera dello scultore Jago in piazza del Plebiscito, a Napoli, è stata presa a calci da due ragazzi. La statua che raffigura un bimbo rannicchiato e in sofferenza - il titolo "Look down" è un gioco di parole sul lockdown e un invito a guardare in basso. Le immagini contenute in video su TikTok è diventato virale. I carabinieri sono alla ricerca dei due vandali.