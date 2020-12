ROMA - La Camera approva la manovra con 298 si'. I voti contrari sono stati 125, 8 gli astenuti. L'Aula di palazzo Madama dovrebbe approvare in via definitiva il testo il 30 dicembre. E' la previsione che viene fatta in ambienti parlamentari. Secondo fonti qualificate anche in Senato non vi sarebbe alcun problema di numeri per il via libera alla legge di Bilancio.