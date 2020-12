Ospedale di Martina Franca, Perrini (FDI): "Impossibile ospitare malati covid, Lopalco venisse di persona a vedere"

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, ha presentato un’interrogazione. “A più riprese, e in varie forme, ho provato a invitare l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, a fare un sopralluogo all’ospedale di Martina Franca per verificare insieme, di persona, l’impossibilità di riconvertire quel plesso in struttura promiscua. Per essere chiari: l’ospedale della Valle d’Itria non ha proprio la possibilità di accogliere reparti covid.“Le carte - si legge - le abbiamo viste tutti, e anche molto dettagliatamente: dirigenti, primari, tecnici, hanno scritto nero su bianco, ciascuno per la propria specializzazione e sotto la propria responsabilità, che non è possibile attuare il doppio binario all’ospedale di Martina Franca, senza ‘sporcare’ anche le zone no covid. Non voglio entrare nel dettaglio, le relazioni le hanno fatte persone più competenti di me. Del resto lo stesso presidente Emiliano in Consiglio regionale ha detto che sarebbe fuori legge la trasformazione in covid di quell’ospedale. Sembrava essersi riveduta persino la Direzione generale della Asl di Taranto, quando dopo le parole di Emiliano. E invece ancora oggi ci sono circa 20 ricoverati covid, nonostante nel bollettino scrivano che sono stati trovati positivi dopo il ricovero. Cosa impossibile!“Ora - continua Perrini - io non sono un epidemiologo o un virologo, ma so leggere una piantina. Quell’ospedale ha un solo ingresso, ma guardando la mappa sembra che abbia tante di quelle porte da sembrare il Colosseo. Per questo ho chiesto all’assessore Lopalco di venire a verificare fisicamente la differenza tra i piani disegnati e la realtà.“Purtroppo ad oggi la mia richiesta non è stata accolta, quindi per poter essere utile, mi vedo costretto a trasformare la collaborazione in interrogazione”.