Quando Gianni Brera fu militare a Barletta

- Il 19 dicembre 1992 muore tragicamente in un incidente stradale Gianni Brera. Il giornalismo sportivo italiano, e parte della Letteratura italiana, perdono una delle penne più creative per i soprannomi abbinati ad alcuni personaggi sportivi ed in particolare del calcio. Ma, prima di cimentarsi nelle numerose scritture, nel drammatico periodo della Seconda Guerra Mondiale Gianni Brera fu uno dei tanti giovani chiamati alle arme. Una veste che lo legò alla Puglia ed in particolare a Barletta, dove prestò servizio come sottufficiale dell'Esercito italiano nei mesi che precedettero l'armistizio dell'8 settembre 1943 con le forze armate angloamericane.