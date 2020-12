Recovery Fund, Salvini: “Ho detto a Mattarella che è vergognoso che Conte non coinvolga italiani”

(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre - “Non se ne può più. L’ho detto anche al presidente della Repubblica ieri. Ritengo vergognoso che sul Recovery Fund il Governo non coinvolga gli italiani, le imprese, le associazioni e si inventi l’ennesima task force. Sono soldi pubblici e non possono decidere come spenderli solo Conte, Casalino e qualche loro amico” sono le parole di Matteo Salvini a margine della visita al Parco Archeologico di Centocelle a Roma.