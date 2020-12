Rinunciano a panettoni e spumanti, devoluti 1.000 euro a Caritas e Cuore di Foggia

FOGGIA – Hanno rinunciato alla consueta strenna natalizia e hanno devoluto il valore corrispettivo a due associazioni di volontariato. E’ questo il gesto di solidarietà messo in atto dai dipendenti Sanitaservice iscritti alla Funzione Pubblica Cgil di Foggia. Alla Caritas Diocesana Cerignola-Ascoli sono stati donati 500 euro e altri 500 sono andati all’associazione “Cuore di Foggia”, sodalizio di volontariato e clownterapia che mette insieme oltre 200 clown-dottori tra il capoluogo e la provincia.“E’ un’iniziativa che è nata spontaneamente”, hanno spiegato i dirigenti sindacali Fp Cgil nell’ambito di Sanitaservice. “Abbiamo effettuato i bonifici giovedì 17 dicembre, in modo che entrambe le associazioni possano avere a disposizione una piccola somma in più per le proprie azioni che portano sollievo e un po’ di gioia a chi sta soffrendo di più in questo periodo così difficile e drammatico. Durante le festività, è ancora più pesante il carico di solitudine e di dolore di chi vive situazioni particolarmente delicate e drammatiche. Ogni risorsa aggiuntiva affidata ad associazioni come Caritas e Cuore di Foggia è ben utilizzata per azioni che aiutano chi ne ha bisogno. L’emergenza pandemica ci ha ribadito una volta di più, se ce ne fosse stato bisogno, che il valore della solidarietà è fondamentale, perché tiene insieme il senso di una Comunità e di un’umanità che può farcela soltanto se unita. La rete del volontariato, ancora una volta, ha dato dimostrazione di portare avanti un lavoro prezioso, essenziale e decisivo sia all’interno delle strutture sanitarie che nelle opere di assistenza e supporto alle fasce più indigenti della popolazione”.