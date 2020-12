- Una tromba d'aria si è abbattuta nella zona industriale tra Soleto-Galatina, nei pressi della provinciale 362 che collega Galatina a Lecce, scoperchiando i tetti di alcune aziende locali. Divelti durante il suo cammino anche semafori e pali della luce, per poi perdere forza in località Spalaccia. Fortunatamente non si registrano feriti o vittime.