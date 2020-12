Serie B: il Lecce pareggia 1-1 fuori casa con la Salernitana

Nel secondo tempo all’8’ pareggia Mancosu su rigore concesso per un fallo di Lopez su Mancosu. I pugliesi incisivi. Coda va vicino al gol. Al 43’ espulso l’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori per proteste. Il Lecce è quinto in classifica con 21 punti insieme al Venezia. Nella tredicesima giornata di andata i salentini giocheranno sabato 19 Dicembre alle 14 in casa contro il Pisa.

Nella dodicesima giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 1-1 fuori casa contro la Salernitana. Nel primo tempo all’11’ i campani passano in vantaggio con Capezzi, tiro di destro su passaggio di Anderson. I salentini in contropiede. Tachtsidis non inquadra la porta. La Salernitana aumenta i ritmi del gioco. Anderson insidioso. Il Lecce propositivo. Mancosu non concretizza una buona occasione, Coda pericoloso.