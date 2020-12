Il presidente dell'Istat,, lancia l'allarme decessi in Italia che nel 2020 supereranno i 700mila. Numeri spaventosi, che fanno capire quanto il Covid in una popolazione sempre più anziana come quella italiana abbia inciso. Simili dati si erano visti nel nostro Paese nel 1944, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il massimo rappresentante dell'Istat ha mostrato che nel 2019 il dato sulla mortalità si era fermato a 647 mila morti.