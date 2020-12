Nel secondo tempo il Cittadella propositivo. Proia insidioso. I pugliesi in contropiede. Adjapong non concretizza una buona occasione. I veneti aumentano i ritmi del gioco. Ogunseye centra il palo. Al 19’ il Cittadella pareggia con Tavernelli di testa. Un risultato positivo per il Lecce. E’ quinto in classifica con 25 punti insieme al Frosinone. Nella diciassettesima giornata il Lecce gioca lunedì 4 Gennaio 2021 alle 16 in casa contro il Monza.

- Nella sedicesima giornata di andata di Serie B il Lecce pareggia 2-2 a Cittadella. Nel primo tempo al 7’ la squadra di Roberto Venturato passa in vantaggio con Ogunseye di testa su cross di D’Urso. Al 17’ pareggia Coda, tiro di sinistro in diagonale su passaggio del greco Tachtsidis. Al 44’ i salentini passano in vantaggio con Coda, tiro di destro.