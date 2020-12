(via Ssc Bari fb)





Nel secondo tempo al 93’ Bernardotto con un tiro al volo realizza il gol degli irpini. Netto successo per il Bari. E’ secondo in classifica con 33 punti, ma recupera 2 dei 9 punti di distacco dalla capolista Ternana. I galletti sono a-7 dalla squadra di Cristiano Lucarelli. Gli umbri pareggiano 2-2 in casa con la Turris e sono primi a 40 punti.

- Nella sedicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari vince 4-1 in casa contro l’Avellino. Nel primo tempo al 13’ la squadra di Gaetano Auteri passa in vantaggio con Marras, tiro di destro. Al 16’ raddoppia Celiento, tiro in diagonale. Al 26’ Antenucci realizza il terzo gol su rigore, dato per un fallo del portiere Forte su Marras. Al 41’ i biancorossi segnano la quarta rete con Antenucci, tiro di sinistro.