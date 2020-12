Serie C: il Foggia vince 2-0 in casa col Palermo

Nel secondo tempo i pugliesi propositivi. Curcio non concretizza una buona occasione. I siciliani aumentano i ritmi del gioco. Valente va vicino al gol. Successo meritato del Foggia. E’ quarto in classifica con 21 punti. Nella quindicesima giornata di andata, domenica 13 dicembre, il Foggia giocherà alle 17,30 a Monopoli.

- Nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia vince 2-0 in casa contro il Palermo. Nel primo tempo al 17’ la squadra di Marco Marchionni passa in vantaggio con D’ Andrea, tiro di destro. Al 19’ il Palermo in contropiede. Floriano colpisce il palo. Al 36’ Rocca raddoppia con un tiro da fuori area.